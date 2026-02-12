الخميس   
   12 02 2026   
   23 شعبان 1447   
   بيروت 19:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي بين بلدتي أودلا وعورتا بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مستوطنون صهاينة يعتدون على مركبات الفلسطينيين قرب بلدة دير جرير شمال شرق رام الله في الضفة المحتلة

      مستوطنون صهاينة يعتدون على مركبات الفلسطينيين قرب بلدة دير جرير شمال شرق رام الله في الضفة المحتلة

      سقوط أجزاء من سقف منزل في برقايل العكارية أثار حالا من الهلع والبلدية تتابع الموضوع

      سقوط أجزاء من سقف منزل في برقايل العكارية أثار حالا من الهلع والبلدية تتابع الموضوع

      الهيئة الوطنية للطفل تضامنت مع أهالي طرابلس: حماية أرواح الأسر والأطفال مسؤولية مشتركة

      الهيئة الوطنية للطفل تضامنت مع أهالي طرابلس: حماية أرواح الأسر والأطفال مسؤولية مشتركة