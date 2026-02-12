الخميس   
    عربي وإقليمي

    الامام الخامنئي: الشعب الايراني دعم الجمهورية الاسلامية ورفع رأس بلاده عاليا وأدخل اليأس الى قلوب الاعداء

      ثمّن الامام السيد علي الخامنئي عبر رسالة متلفزة، المشاركة الواسعة للشعب الإيراني في مسيرات “22 بهمن” في الذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية في ايران.

      وأكد أن المسيرات العظيمة والمليونية للشعب الايراني في 11 شباط ذكرى انتصار الثورة الاسلامية كانت مدعاة للفخر وزيادة قوة وعزة الجمهورية الإسلامية، مضيفا ان الشعب الايراني العزيز دعم الجمهورية الاسلامية ورفع رأس بلاده عاليا وأدخل اليأس الى قلوب الاعداء.

      كما توجه بالشكر إلى جميع المشاركين في هذه الحركة الكبرى، داعيا الجميع إلى الحفاظ على التناغم الوطني والوحدة الوطنية القيمة.

