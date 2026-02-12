الأدميرال إيراني: نرصد تحركات الأعداء ليلًا ونهارًا

صرّح قائد القوات البحرية للجيش الايراني الأدميرال شهرام إيراني، في إشارة إلى قدرة بلاده على الردع، “نراقب تحركات الأعداء ليلًا ونهارًا؛ وما يخشونه أكثر من أي شيء آخر هو الشعب الإيراني”.

وفي مقابلة، أعلن ايراني أن “أولويتنا القصوى هي ضمان الأمن الاقتصادي لسفن الجمهورية الإسلامية الايرانية، ولكن وجودنا يضمن أيضًا أمن دول أخرى ضمن نطاق مهمتنا”.

كما قال قائد القوات البحرية؛ “هذا شرف عظيم، وإن كان شعبنا العزيز أقل إدراكًا لذلك”.

كذلك، أشار إلى أن “القوات البحرية للجيش أصبحت اليوم لاعبًا مؤثرًا على الساحة الدولية: نحن جادّون للغاية في مجال الدبلوماسية الدفاعية البحرية؛ نتلقى دعوات للمشاركة في مناورات مختلفة، ويطلب منا آخرون إرسال مدربين وأساتذة للتدريب، بينما كنا في السابق نذهب بأنفسنا إلى دول أخرى للتدريب.”

وتابع الأدميرال الإيراني: “الهدف الرئيسي للعدو هو بثّ الرعب في قلوب الأمة، لكن الشعب الإيراني أظهر اليوم أنه يفخر بقوته وصموده وقدرته على التحمّل، وليس فقط بمعداته العسكرية”.

كما اعتبر “الحضور الحاشد لأهالي سنندج في ظلّ البرد القارس والأمطار الغزيرة رمزاً للوحدة والتضامن”، وتابع في هذا السياق “لم تكن الأحوال الجوية مواتية، لكنّ أعداد الناس كانت تتزايد لحظة بلحظة؛ وقف العديد منهم معاً تحت كل مظلة؛ وهذا يعني التعبير عن الوحدة، لا مجرد إظهارها. اليوم، كان كل واحد من هؤلاء الناس بمثابة قمة جبلية في زاغروس بالنسبة لي”.

وفي إشارة إلى دور الشباب في تقدّم الدفاع الوطني، قال قائد البحرية الإيرانية: “اليوم، يقوم هؤلاء الشباب أنفسهم ببناء المدمرات والغواصات والمعدات المتطورة”.

هذا ولفت الأدميرال الإيراني إلى أنه “نحن فخورون بأن نكون جنوداً صغاراً للشعب والوطن، ونحمي صدورنا حتى لا يلحق أي أذى بشعبنا الحبيب؛ هذا الحب والثقة يجعلان مسؤوليتنا أثقل، ونأمل أن نكون جديرين بتنفيذ هذه المهمة العظيمة”.

المصدر: مهر