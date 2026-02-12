الخميس   
   12 02 2026   
   23 شعبان 1447   
   بيروت 15:04
    وول ستريت جورنال: تصادم سفينتين حربيتين أمريكيتين قبالة سواحل أمريكا الجنوبية وجرح شخصين

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تستهدف مناطق شرق مدينة غزة

      غارة لطيران الاحتلال الاسرائيلي تستهدف شرق مدينة غزة

      الرئيس عون : ثمة ايجابيات تدعو إلى التفاؤل ويجب استغلالها بعيداً من النزاعات والمناكفات

