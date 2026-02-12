الخميس   
   12 02 2026   
   23 شعبان 1447   
   بيروت 13:31
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

     تفكيك خلية إرهابية مسلحة في محافظة خراسان الرضوية

      أعلن جهاز الأمن في محافظة خراسان الايرانية عن تحديد وتفكيك خلية إرهابية مسلحة مرتبطة بتنظيمات موالية للنظام الملكي السابق، وذلك في عملية استخباراتية نوعية.

      وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هذه الخلية المدربة كانت قد تورطت في تنفيذ عمليات إرهابية مسلحة أسفرت عن استشهاد أحد عناصر قوات حفظ الأمن. وأضاف البيان أن عناصر الخلية كانوا يخططون، من داخل مخبأ، لتنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين بهدف إثارة الفوضى وإيقاع قتلى.

      وأشار البيان إلى أن عناصر استخبارات الحرس الثوري تمكنوا من محاصرة المخبأ واعتقال عناصر الخلية بعد تبادل لإطلاق النار.

      وتابع جهاز الاستخبارات في خراسان الرضوية أن “المعتقلين لعبوا دوراً مؤثراً في عمليات تخريب ومهاجمة منشآت عامة وعسكرية، وقد تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت بحوزتهم خلال العملية”.

      المصدر: مهر

      مواضيع ذات صلة

      احتفال حاشد في مسجد الفرقان إحياءً لذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران

      احتفال حاشد في مسجد الفرقان إحياءً لذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران

      تقرير مصور | مسيرات الذكرى 47 للثورة الإسلامية.. حشود إيران تؤكد ثبات الشارع ودعم الثوابت

      تقرير مصور | مسيرات الذكرى 47 للثورة الإسلامية.. حشود إيران تؤكد ثبات الشارع ودعم الثوابت

      تقرير مصور | المنار تستطلع آراء المشاركين في مسيرات الثورة

      تقرير مصور | المنار تستطلع آراء المشاركين في مسيرات الثورة