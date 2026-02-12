الرئيس بزشكيان خلال زيارته لمحافظة غلستان: بمشاركتهم التاريخية في مسيرة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية أظهر الشعب أنه لا ينخدع بالأجانب وأنه حاضر بقوة في الساحة