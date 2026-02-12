الخميس   
   12 02 2026   
   23 شعبان 1447   
   بيروت 10:25
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    رابطة الشغيلة: الثورة الإسلامية في ايران شكلت انعطافه تاريخية كبرى ونجحت في كسر قيود التبعية للهيمنة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الخارجية الروسية: الاتحاد الاوروبي يمنع أوكرانيا من التوصل الى حل وسط في عملية التسوية

      الخارجية الروسية: الاتحاد الاوروبي يمنع أوكرانيا من التوصل الى حل وسط في عملية التسوية

      عُمان أول دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان

      عُمان أول دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان

      الخارجية الروسية: مستعدون للحوار مع الراغبين في أي مساهمة بناء لإيجاد حل دبلوماسي للصراع في اوكرانيا

      الخارجية الروسية: مستعدون للحوار مع الراغبين في أي مساهمة بناء لإيجاد حل دبلوماسي للصراع في اوكرانيا