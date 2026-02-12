الخميس   
   12 02 2026   
   23 شعبان 1447   
   بيروت 02:39
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    نيويورك تايمز: مجلس النواب الأمريكي يلغي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا بتأييد 219 صوتا مقابل 211

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إيطاليا توافق على مشروع قانون جديد للهجرة يتضمن صلاحيات مثيرة

      إيطاليا توافق على مشروع قانون جديد للهجرة يتضمن صلاحيات مثيرة

      السفارة الروسية لدى بوينس آيرس: قلقون إزاء دعاية القتال في صفوف القوات الأوكرانية في الأرجنتين

      السفارة الروسية لدى بوينس آيرس: قلقون إزاء دعاية القتال في صفوف القوات الأوكرانية في الأرجنتين

      النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإلغاء بعض الرسوم الجمركية متحديا ترامب

      النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإلغاء بعض الرسوم الجمركية متحديا ترامب