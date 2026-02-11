الجمعة   
   13 02 2026   
   24 شعبان 1447   
   بيروت 19:01
    أمين عام المجلس الأعلى الإيراني في ايران علي لاريجاني: لم نتلق مقترحا محددا من واشنطن وما تم بعمان تبادل رسائل وواشنطن خلصت الى وجوب اتباع نهج آخر مع ايران غير الخيار العسكري

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      عدوان إسرائيلي يستهدف بلدات الجنوب برشقات رشاشة وقصف مدفعي وقنبلة صوتية

      محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية الايراني والبحريني

      إعلام فلسطيني: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

