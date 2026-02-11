السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: هروب المارينز الأمريكي من صنعاء كان بحقِ نصـرًا عظيمًا من الله ولم يكن بمفاوضات وتنازلات ولا بمساومات على حرية وكرامة واستقلال شعبنا العزيز