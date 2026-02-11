الأربعاء   
   11 02 2026   
   22 شعبان 1447   
   بيروت 18:53
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس: سنستمر في المحادثات مع إيران ونحاول التوصل إلى نتيجة جيدة عبر التفاوض

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      السيد القائد يهنئ الشعب اليمني بذكرى جلاء المارينز الأمريكي ويؤكد: خرج ذليلاً من العاصمة صنعاء

      السيد القائد يهنئ الشعب اليمني بذكرى جلاء المارينز الأمريكي ويؤكد: خرج ذليلاً من العاصمة صنعاء

      أمين عام المجلس الأعلى الإيراني في ايران علي لاريجاني: لم نتلق مقترحا محددا من واشنطن وما تم بعمان تبادل رسائل وواشنطن خلصت الى وجوب اتباع نهج آخر مع ايران غير الخيار العسكري

      أمين عام المجلس الأعلى الإيراني في ايران علي لاريجاني: لم نتلق مقترحا محددا من واشنطن وما تم بعمان تبادل رسائل وواشنطن خلصت الى وجوب اتباع نهج آخر مع ايران غير الخيار العسكري

      أمين عام المجلس الأعلى الإيراني في ايران علي لاريجاني: لم نتلق مقترحا محددا من واشنطن وما تم بعمان تبادل رسائل وواشنطن خلصت الى وجوب اتباع نهج آخر مع ايران غير الخيار العسكري

      أمين عام المجلس الأعلى الإيراني في ايران علي لاريجاني: لم نتلق مقترحا محددا من واشنطن وما تم بعمان تبادل رسائل وواشنطن خلصت الى وجوب اتباع نهج آخر مع ايران غير الخيار العسكري