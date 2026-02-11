الأربعاء   
   11 02 2026   
   22 شعبان 1447   
   بيروت 15:47
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إصابة طفل وامرأة جراء احتراق خيمة نازحين في مخيم جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ألمانيا: وزارة الخارجية: خطة “إسرائيل” بشأن الضفة الغربية خطوة باتجاه الضم الفعلي

      ألمانيا: وزارة الخارجية: خطة “إسرائيل” بشأن الضفة الغربية خطوة باتجاه الضم الفعلي

      الجيش الأوكراني: استهدفنا مستودع وقود للجيش الروسي في القرم ومواقع عسكرية في زابوروجيا

      الجيش الأوكراني: استهدفنا مستودع وقود للجيش الروسي في القرم ومواقع عسكرية في زابوروجيا

      الشيخ الخطيب التقى وفدا من مشيخة عقل الموحدين الدروز واخر من أهالي البقاع – الهرمل: على الدولة الاهتمام بإعادة الإعمار وإزالة آثار العدوان في قرى ومناطق البقاع

      الشيخ الخطيب التقى وفدا من مشيخة عقل الموحدين الدروز واخر من أهالي البقاع – الهرمل: على الدولة الاهتمام بإعادة الإعمار وإزالة آثار العدوان في قرى ومناطق البقاع