    النخالة مهنئاً بالذكرى الـ 47 لانتصار الثورة في ايران: رفعت راية الإسلام والحرية في مواجهة الطغيان الدولي

      هنأ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، اليوم الأربعاء، “القيادة الإيرانية بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران الـ47.”

      وأكد النخالة، في رسالتي تهنئة إلى سمـاحة قائد الثورة الإسلاميــة في ايران، السيد علي الخامنئي، وإلى رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران، مسعود بزشكيان، أن “إيران تقدم المثال الأفضل للإسلام وما يحمله من قيم سامية، بالرغم من الظروف الصعبة”، مضيفا أن “إيران وما زالت بثورتها المباركة تقف شامخة ومقتدرة وعزيزة في مواجهة التحديات”.

      وقال القائد النخالة إن “رئاسة الجمهورية الإسلامية تقف بكل قوة اليوم في إدارة أعقد المحطات التي مرت بها إيران”.

      كما أكد أن “إيران رفعت راية الإسلام والحرية في مواجهة الطغيان الدولي الذين يريد السيطرة على الشعوب ومقدراتها، ولم تتردد في دعم وإسناد مقـاومة الشعب الفلسطيني الشجاع”.

      المصدر: فلسطين اليوم

