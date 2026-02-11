الأربعاء   
   11 02 2026   
   22 شعبان 1447   
   بيروت 14:12
    الرئيس الايراني تلقى رسالتي تهنئة من الملك السعودي وولي العهد بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية اعربا فيهما عن تمنياتهما له بدوام الصحة والنجاح وللحكومة والشعب بمزيد من التقدم والازدهار

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الديوان الأميري القطري: أمير قطر بحث مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأوضاع بالمنطقة وجهود خفض التصعيد

      لاريجاني التقى أمير دولة قطر

      ما هي شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية للعام 2026؟

