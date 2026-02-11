الأربعاء
11 02 2026
22 شعبان 1447
بيروت 11:07
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الأربعاء
22 شعبان 1447
الإمساك
05:04
صلاة الصبح
05:12
الشروق
06:27
الظهر
11:52
العصر
14:55
المغرب
17:36
العشاء
18:28
منتصف الليل
23:07
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
وزير الخارجية الإيراني: لا يمكن لأحد استهداف منظوماتنا الصاروخية وهي ليست مطروحة على طاولة المفاوضات ولن تكون
11-02-2026 10:57 صباحًا
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
أمين مجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني: أي استهداف لإيران ولو كان محدوداً سنعتبره بداية حرب ولن نكون مقيدين بحدود
11:02
مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف بقذيفة محيط ساحة بلدة عيتا الشعب
11:01
مراسل المنار: محلقات إسرائيلية ألقت ٤ قنابل صوتية على محيط جبانة بلدة عيتا الشعب
11:01