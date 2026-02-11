الأربعاء   
   11 02 2026   
   22 شعبان 1447   
   بيروت 08:00
    تظاهرة احتجاجية بمحيط بيت ضيافة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن رفضاً لزيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      انطلاق فعاليات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في مدينتَي الأهواز و كرمان في إيران

      قوات اللاحتلال تعتقل مواطنة من بلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة

      غارة جوية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

