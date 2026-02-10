الأربعاء   
   11 02 2026   
   22 شعبان 1447   
   بيروت 00:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: قوات العدو اطلقت رشقات رشاشة باتجاه اطراف بلدة يارون

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قصف مدفعي شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة

      قصف مدفعي شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة

      مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية في محيط منزل مأهول في بلدة بليدا

      مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية في محيط منزل مأهول في بلدة بليدا

      مراسل المنار: دبابة ميركافا معادية خرقت الخط الازرق مقابل بلدة يارون بالقرب من تلة هرمون وتقوم بعملية تمشيط في المكان

      مراسل المنار: دبابة ميركافا معادية خرقت الخط الازرق مقابل بلدة يارون بالقرب من تلة هرمون وتقوم بعملية تمشيط في المكان