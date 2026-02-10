الأربعاء   
   11 02 2026   
   22 شعبان 1447   
   بيروت 00:15
    وول ستريت جورنال: واشنطن تدرس مصادرة ناقلات تحمل نفطا إيرانياً للضغط على طهران

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية في محيط منزل مأهول في بلدة بليدا

      مراسل المنار: قوات العدو اطلقت رشقات رشاشة باتجاه اطراف بلدة يارون

      مراسل المنار: دبابة ميركافا معادية خرقت الخط الازرق مقابل بلدة يارون بالقرب من تلة هرمون وتقوم بعملية تمشيط في المكان

