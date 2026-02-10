الثلاثاء   
   10 02 2026   
   21 شعبان 1447   
   بيروت 10:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يشن غارات على مناطق “داخل الخط الأصفر” شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اتصال مصري إيراني لاحتواء التوتر الإقليمي ودعم مسار التفاوض

      اتصال مصري إيراني لاحتواء التوتر الإقليمي ودعم مسار التفاوض

      هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: سنواجه التهديدات بقوة ونردّ رداً شاملاً وحازماً على أي اعتداء

      هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: سنواجه التهديدات بقوة ونردّ رداً شاملاً وحازماً على أي اعتداء

      كلمة للشيخ نعيم قاسم عصر اليوم

      كلمة للشيخ نعيم قاسم عصر اليوم