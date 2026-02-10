الثلاثاء   
   10 02 2026   
   21 شعبان 1447   
   بيروت 07:54
    قوة خاصة إسرائيلية تعتقل الشاب معتز علاونة بعد محاصرة منزل في حي السويطات بمدينة جنين شمال الضفة الغربية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تقتحم منطقة العبيات قضاء بيت لحم جنوبي الضفة الغربية

      رويترز: الجيش الأميركي يعلن تنفيذ غارة استهدفت سفينة شرقي المحيط الهادئ

      وسائل إعلام أمريكية: الشرطة تعتقل طلاباً عقب احتجاجات طلابية ضد إدارة الهجرة في مدينة أورورا بولاية إلينوي

