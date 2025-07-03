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القائد العام للجيش الإيراني اللواء “أمير حاتمي” يزور عوائل الشهداء من بينهم “المدافع عن الوطن” العقيد محمد علي زاده: إن محاربي جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية يدافعون عن سلامة الجمهورية الإسلامية بكل قوتهم ضد أي معتدٍ خبيث