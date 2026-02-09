الإثنين   
   09 02 2026   
   20 شعبان 1447   
   بيروت 12:44
    عاجل

    أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتوجه الثلاثاء الى العاصمة العمانية مسقط على رأس وفد رسمي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الامام الخامنئي: يجب إيصال العدو إلى مرحلة اليأس والاقتدار الوطني يرتبط بإرادة الشعوب

      الامام الخامنئي: عزيمة الشعب الإيراني وصموده أقوى من الصواريخ وكل الأسلحة

      الامام السيد علي الخامنئي: الشعب الإيراني مقاوم وصامد وهو يحيي ثورته بعد 47 عاماً وتصدى لأعدائه وأحبطهم عبر اتحاده وعزيمته

