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   03 07 2025   
   7 محرم 1447   
   بيروت 13:08
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    القناة 12 العبرية عن مصادر سياسية وأمنية: التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن يمر عبر فرض عقوبات على كبار قادة حماس في الخارج