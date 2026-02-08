الأحد   
   08 02 2026   
   19 شعبان 1447   
   بيروت 19:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    فرق الدفاع المدني تواصل اعمال رفع الانقاض بعد انهيار مبنى مأهول في حي التبانة بمدينة طرابلس

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تقرير مصور | وزير الصحة يفتتح اقساماً جديدة في مستفى دار الحكمة في بعلبك

      تقرير مصور | وزير الصحة يفتتح اقساماً جديدة في مستفى دار الحكمة في بعلبك

      تقرير مصور | وزير الزراعة يجول على بلدتي عيتا الشعب وراميا

      تقرير مصور | وزير الزراعة يجول على بلدتي عيتا الشعب وراميا

      تقرير مصور | رئيس الحكومة يختتم جولة جنوبية دامت ليومين ووعود بحضور إنمائي قريب

      تقرير مصور | رئيس الحكومة يختتم جولة جنوبية دامت ليومين ووعود بحضور إنمائي قريب