الحكومة البريطانية تعلن فتح تحقيق في دفع حزمة تعويضات نهاية خدمة لبيتر ماندلسون بعد إقالته عام 2025 من منصبه سفيرًا في واشنطن على خلفية صلاته بجيفري إبستين