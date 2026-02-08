الأحد   
    فرق الاطفاء والدفاع المدني تواصل اعمال رفع الانقاض بعد انهيار مبنى مأهول في حي التبانة بمدينة طرابلس

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بعد القبة.. إنهيار مبنى سكني مأهول في باب التبانة شمال لبنان

      تقرير مصور | مؤتمر دولي في بغداد تحت شعار “الامام الحسين امتداد لنبي العدل والرحمة”

      وزارة الصحة العامة ستقوم بالاتصالات اللازمة للاستيضاح من الجهات المعنية حول خلفية القرار الصادر وعرض الوقائع الصحيحة منعا للالتباسات وحمايةً للنظام الصحي اللبناني

