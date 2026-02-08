مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي: حصر السلاح لن يحل أزمات لبنان المرتبطة بالفساد والأزمات الداخلية وسلاح المقاومة ليس موجّهًا إلى الداخل ولن يكون كذلك