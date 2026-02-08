الأحد   
   08 02 2026   
   19 شعبان 1447   
   بيروت 16:21
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    وزارة الخارجية الصينية تدين الهجوم الذي استهدف مسجداً في اسلام اباد الجمعة وتؤكد دعمها للحكومة الباكستانية في صون الأمن والاستقرار

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: إنهيار مبنى سكني في منطقة التبانة في طرابلس وانقاذ عدد من السكان تحت الانقاض وعمليات البحث مستمرة

      مراسل المنار: إنهيار مبنى سكني في منطقة التبانة في طرابلس وانقاذ عدد من السكان تحت الانقاض وعمليات البحث مستمرة

      سلام يختتم زيارته إلى الجنوب بافتتاح سوق في النبطية

      سلام يختتم زيارته إلى الجنوب بافتتاح سوق في النبطية

      ندوة فكرية في صيدا تحيي ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وتؤكد ثباتها في دعم فلسطين والمقاومة

      ندوة فكرية في صيدا تحيي ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وتؤكد ثباتها في دعم فلسطين والمقاومة