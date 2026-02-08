الأحد   
    رئيس حملة “الصحة حق وكرامة” اسماعيل سكرية يستنكر قرار دولة الكويت بوضع 8 مستشفيات لبنانية تحت لائحة “الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل” تنفيذا لقرارات مجلس الأمن

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قيادتا حزب الله وحركة أمل تتقبلان التعازي برحيل المربي الفاضل السيد عبد الكريم نصر الله في البازورية جنوبي لبنان

      رئيس الحكومة نواف سلام يصل إلى مدينة النبطية حيث سيفتتح سوق البيدر المجاني الذي يضم نحو 100 مؤسسة تجارية كانت دمرت خلال العدوان الأخير على لبنان

