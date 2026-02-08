النائب علي حسن خليل للرئيس نواف سلام من سراي مرجعيون: نحن موجودون اليوم معكَ “يداً بيد” لنؤكد أهمية دور الدولة ورعايتها ومتابعتها لقضية عودة الناس إلى القرى التي تهدمت والتي تتعرض يومياً للعدوانية الإسرائيلية