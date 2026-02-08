الأحد   
   08 02 2026   
   19 شعبان 1447   
   بيروت 08:34
    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إسبانيا | فيضانات قرطبة ترفع منسوب نهر الوادي الكبير وتغلق الجسر الروماني في الأندلس

      ترامب: عقدت اجتماعا مهما للغاية مع رئيس هندوراس في فلوريدا ناقشنا خلاله قضايا الأمن وتهريب المخدرات والتجارة بين البلدين

      أمريكا | “واشنطن بوست” تعلن تنحي رئيسها التنفيذي بعد عمليات تسريح جماعية

