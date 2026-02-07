السبت   
   07 02 2026   
   18 شعبان 1447   
   بيروت 20:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اليونيسيف: 37 طفلا فلسطينيا قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية العام

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “أمن الدولة”: توقيف منفّذي جريمة سرقة محل تحويل أموال في الغبيري

      “أمن الدولة”: توقيف منفّذي جريمة سرقة محل تحويل أموال في الغبيري

      “نقابات الشحن والنقل”: لتشكيل لجنة تنسيق مشتركة مع الجانب السوري لتنظيم آلية الترانزيت

      “نقابات الشحن والنقل”: لتشكيل لجنة تنسيق مشتركة مع الجانب السوري لتنظيم آلية الترانزيت

      حركة حماس: نثمن تعليق اتحاد عمال الموانئ في أكثر من 20 ميناءً على البحر المتوسط العمل ليوم كامل رفضاً لعمليات شحن الأسلحة إلى كيان الاحتلال

      حركة حماس: نثمن تعليق اتحاد عمال الموانئ في أكثر من 20 ميناءً على البحر المتوسط العمل ليوم كامل رفضاً لعمليات شحن الأسلحة إلى كيان الاحتلال