السبت   
   07 02 2026   
   18 شعبان 1447   
   بيروت 18:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    وكالة الأرصاد الجوية الوطنية في اسبانيا تعلن حالة تأهب باللون البرتقالي في معظم أنحاء الجنوب وشمال غرب البلاد تحسبًا لهطول أمطار “غزيرة” ورياح “شديدة”

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جامعة المذاهب الإسلامية الدولية في طهران تنظم يوم غد حفل تأبين للدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق

      جامعة المذاهب الإسلامية الدولية في طهران تنظم يوم غد حفل تأبين للدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق

      حفل تأبين في طهران لرئيس جامعة الأزهر الأسبق الشيخ أحمد عمر هاشم

      حفل تأبين في طهران لرئيس جامعة الأزهر الأسبق الشيخ أحمد عمر هاشم

      إسبانيا والبرتغال تواجهان موجة أمطار ورياح جديدة بعد عاصفة “ليوناردو” مع تأثيرات على المغرب

      إسبانيا والبرتغال تواجهان موجة أمطار ورياح جديدة بعد عاصفة “ليوناردو” مع تأثيرات على المغرب