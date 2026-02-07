المديرية العامة لأمن الدولة: دهم مؤسّسة للحوم المثلّجة في محلة المساكن الشعبية قرب صور وضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك الفاسدة وتوقيف صاحبها (ح.ح.) من الجنسية السورية