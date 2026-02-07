السبت   
   07 02 2026   
   18 شعبان 1447   
   بيروت 15:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    وزير الصحة ركان ناصر الدين من شحيم: أرقام الإصابة بالسرطان في لبنان مذهلة ومقلقة والوزارة حققت في عام 2025 نقلة نوعية في ملف أدوية السرطان

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مخاوف من سباق تسلّح نووي جديد بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت» وتصاعد الخلافات بين القوى الكبرى

      مخاوف من سباق تسلّح نووي جديد بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت» وتصاعد الخلافات بين القوى الكبرى

      بيل وهيلاري كلينتون يطالبان بجلسة استجواب علنية بشأن علاقتهما بإبستين

      بيل وهيلاري كلينتون يطالبان بجلسة استجواب علنية بشأن علاقتهما بإبستين

      رئيس الحكومة نواف سلام: هناك مبلغ مالي بين أيدينا للتمكن من البدء بمشاريعنا في الجنوب لدعم صمود الأهالي في قراهم

      رئيس الحكومة نواف سلام: هناك مبلغ مالي بين أيدينا للتمكن من البدء بمشاريعنا في الجنوب لدعم صمود الأهالي في قراهم