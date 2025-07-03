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   7 محرم 1447   
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    نيويورك تايمز: الخطوط العريضة للصفقة الحالية لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا تتضمن إطلاق سراح الأسرى على خمس مراحل يتم خلالها إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و 18 جثمانًا