    مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: هجمات المستوطنين على آبار شرق رام الله ألحقت أضرارا بالبنية التحتية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنجتمع مجددا الأسبوع المقبل بشأن إيران

      مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: العمليات العسكرية “الإسرائيلية” توسعت لتشمل مناطق أخرى خارج شمال الضفة الغربية

      مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية:  700 فلسطيني نزحوا من 9 تجمعات سكنية بسبب هجمات المستوطنين هذا العام

