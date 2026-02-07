السبت   
   07 02 2026   
   18 شعبان 1447   
   بيروت 01:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وكالة الأنباء الفلسطينية: الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيًا من بلدة عزون شرقي قلقيلية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحام واد الفارعة جنوب طوباس

      استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحام واد الفارعة جنوب طوباس

      قلق أممي من تقييد حرية التعبير في ألمانيا

      قلق أممي من تقييد حرية التعبير في ألمانيا

      غرينلاند | كندا تفتتح قنصلية لها في نوك في رسالة دعم لحكومتها تحمل أبعادا دولية بوجه مطامع ترامب

      غرينلاند | كندا تفتتح قنصلية لها في نوك في رسالة دعم لحكومتها تحمل أبعادا دولية بوجه مطامع ترامب