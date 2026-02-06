الجمعة   
   06 02 2026   
   17 شعبان 1447   
   بيروت 17:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حزب الله: تفجير باكستان يؤكد أن الفكر التكفيري الضال ما زال أداةً خطرة تُحرّكها كلما ‏أرادت قوى الاستكبار لبث الفتنة والفساد

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حزب الله: ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي نفّذته أيادي الإرهاب التكفيري في مسجد ‏خديجة الكبرى في العاصمة الباكستانية وراح ‏ضحيّته عشرات الشهداء

      حزب الله: ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي نفّذته أيادي الإرهاب التكفيري في مسجد ‏خديجة الكبرى في العاصمة الباكستانية وراح ‏ضحيّته عشرات الشهداء

      حزب الله: الفكر الإرهابي لا يستهدف فئة دون أخرى بل يطال كل من يقف ‏مع الحق في وجه الباطل مهما كان ‏دينه أو جنسه أو عرقه

      حزب الله: الفكر الإرهابي لا يستهدف فئة دون أخرى بل يطال كل من يقف ‏مع الحق في وجه الباطل مهما كان ‏دينه أو جنسه أو عرقه

      حزب الله: ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي نفّذته أيادي الإرهاب التكفيري في مسجد ‏خديجة الكبرى في العاصمة الباكستانية وراح ‏ضحيّته عشرات الشهداء

      حزب الله: ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي نفّذته أيادي الإرهاب التكفيري في مسجد ‏خديجة الكبرى في العاصمة الباكستانية وراح ‏ضحيّته عشرات الشهداء