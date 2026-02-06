الجمعة   
   06 02 2026   
   17 شعبان 1447   
   بيروت 17:47
    مراسل المنار: محلقة معادية ألقت قنبلة صوتية في محيط حفارة كانت تعمل بالقرب من مسجد الامام علي جنوبي بلدة يارون دون تسجيل اصابات

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الوزير ناصر الدين رعى مؤتمر تطوير استراتيجية السياحة الطبية في جامعة الكسليك: القطاع الصحي بقي صامدا رغم الازمات

      حزب الله: ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي نفّذته أيادي الإرهاب التكفيري في مسجد ‏خديجة الكبرى في العاصمة الباكستانية وراح ‏ضحيّته عشرات الشهداء

      حزب الله: الفكر الإرهابي لا يستهدف فئة دون أخرى بل يطال كل من يقف ‏مع الحق في وجه الباطل مهما كان ‏دينه أو جنسه أو عرقه

