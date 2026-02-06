الجمعة   
   06 02 2026   
   17 شعبان 1447   
   بيروت 11:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    التلفزيون الإيراني: الملف الوحيد المطروح على طاوة التفاوض في مسقط هو الملف النووي حصراً

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      خاص | فضائح إبستين.. الغرب على حقيقته

      خاص | فضائح إبستين.. الغرب على حقيقته

      وكالة إرنا عن مسؤولين إيرانيين: الاتفاق الذي نريده لا يتحقق إلا بالالتزام وبالاحترام المتبادل وتجنب التهديدات

      وكالة إرنا عن مسؤولين إيرانيين: الاتفاق الذي نريده لا يتحقق إلا بالالتزام وبالاحترام المتبادل وتجنب التهديدات

      وكالة إرنا عن مسؤولين إيرانيين: طهران تسعى إلى اتفاق واقعي ونتائج ملموسة في محادثات مسقط

      وكالة إرنا عن مسؤولين إيرانيين: طهران تسعى إلى اتفاق واقعي ونتائج ملموسة في محادثات مسقط