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   03 07 2025   
   7 محرم 1447   
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    ترامب: يبدو أن مجلس النواب مستعد للتصويت الليلة على مشروع قانون يتضمن خفض الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي