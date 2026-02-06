الجمعة   
   06 02 2026   
   17 شعبان 1447   
   بيروت 03:47
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رويترز: انخفاض سعر الذهب في التعاملات الفورية إلى ما دون 4700 دولار للأونصة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ماسك يحذر من هيمنة الصين مستقبلا إذا لم تسبقها الولايات المتحدة بابتكارات رائدة

      ماسك يحذر من هيمنة الصين مستقبلا إذا لم تسبقها الولايات المتحدة بابتكارات رائدة

      تركيا | مباحثات عسكرية تركية ـ بريطانية في أنقرة

      تركيا | مباحثات عسكرية تركية ـ بريطانية في أنقرة

      اوكرانيا | زيلينسكي: اجتماعات تفاوضية جديدة مرتقبة مع روسيا بعد محادثات في الإمارات بدعم أميركي

      اوكرانيا | زيلينسكي: اجتماعات تفاوضية جديدة مرتقبة مع روسيا بعد محادثات في الإمارات بدعم أميركي