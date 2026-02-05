الخميس   
   05 02 2026   
   16 شعبان 1447   
   بيروت 23:00
    المتحدثة باسم البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى مسقط غدا لإجراء محادثات مع الجانب الإيراني

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار : دوي انفجار سمع صداه في محيط بلدة عديسة

      وصول الدفعة الرابعة من المسافرين العائدين إلى غزة عبر معبر رفح

      مراسل المنار: قصف مدفعي معاد يستهدف اطراف بلدة يارون

