وزارة الداخلية والبلديات طلبت اللبنانيين غير المقيمين التأكد من صحة بياناتهم قبل 20 شباط عبر القنوات الرسمية المتاحة

دعت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانيين غير المقيمين الى التأكد من صحة بياناتهم قبل 20 شباط عبر القنوات الرسمية المتاحة. للّبنانيين غير المقيمين 🌍🇱🇧

تأكّدوا من صحة بياناتكن قبل 20 شباط 📅

عبر القنوات الرسمية المتاحة 🏛️@mofalebanon1 #صوتكن_صورة_وطن 🇱🇧 #انتخابات_لبنان_2026 pic.twitter.com/WRaZ8qDETU — وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) February 5, 2026