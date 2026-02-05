الخميس   
   05 02 2026   
   16 شعبان 1447   
   بيروت 19:41
ArEnFrEs

    رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي: نؤكد دعم العراق للحوار بين إيران والولايات المتحدة في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بزشكيان عين شمخاني أميناً لمجلس الدفاع الأعلى

      التلفزيون الإيراني: الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عين الأدميرال علي شمخاني أميناً لمجلس الدفاع الأعلى

      وزارة الداخلية والبلديات طلبت اللبنانيين غير المقيمين التأكد من صحة بياناتهم قبل 20 شباط عبر القنوات الرسمية المتاحة

