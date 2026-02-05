الخميس   
    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على المحمودية ووادي برغز جنوبي لبنان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية اغارت على مرتفعات جرود الهرمل في سلسلة جبال لبنان الغربية

      غارات صهيونية على المحمودية ووادي برغز وجرود الهرمل

      كتلة الوفاء للمقاومة تحمل مؤسسات المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار التعدّيات الصهيونية

