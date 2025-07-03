الأربعاء   
   03 07 2025   
   6 محرم 1447   
   بيروت 02:15
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    البنتاغون: جزء كبير من المساعدات المقدمة لكييف معدات وذخائر تم سحبها من المخزون الأمريكي بموجب تفويض رئاسي