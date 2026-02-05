الخميس   
    مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال ينسف آخر ما تبقى من مدارس “الأونروا” في مخيّم جباليا شمالي قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      لماذا يؤثر نفس الفيروس على بعض الأشخاص بشكل أكثر شدة من غيرهم؟ السر في دور الأنف

      “أشلاء بصناديق مغلقة”.. البرش يفضح فصولاً جديدة من انتهاك كرامة الشهداء بغزة

      زارة الصحة في غزة: 27 شهيداً و18 مصاباً في آخر 24 ساعة

