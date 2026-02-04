الأربعاء   
   04 02 2026   
   15 شعبان 1447   
   بيروت 17:02
    عاجل

    رئيس حزب الراية الوطني علي حجازي في التجمع الجماهيري امام مبنى الاسكوا: متى يصبح موقف الحكومة اللبنانية موقفا وطنيا مسؤولا عن مصير شعبها؟

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      النائب علي فياض: شعبنا لن يتراجع ومقاومتنا لن تتراجع والسلطة اللبنانية لم تطلق الاسرى ولم تحرر الارض ولم ترجع سكان القرى الحدودية الى منازلهم

      محادثات أميركية – إيرانية مرتقبة في مسقط

      تقرير مصور | يوم دام في قطاع غزة: عشرات الشهداء والجرحى في غارات على النازحين

